Em crise e sob pressão, o Taubaté entra em campo na noite desta quarta-feira (28), em visita ao Linense, a partir das 19h30, no estádio Gilbertão, em Lins, pela sexta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

E o Burro da Central, sob comando do técnico Dyego Coelho, vem de derrota em casa por 2 a 1 para a Ferroviária na rodada passada. Aliás, são dois reveses consecutivos, que deixam o time da região em penúltimo lugar, na zona de rebaixamento, com 3 pontos.