Em crise e sob pressão, o Taubaté entra em campo na noite desta quarta-feira (28), em visita ao Linense, a partir das 19h30, no estádio Gilbertão, em Lins, pela sexta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
E o Burro da Central, sob comando do técnico Dyego Coelho, vem de derrota em casa por 2 a 1 para a Ferroviária na rodada passada. Aliás, são dois reveses consecutivos, que deixam o time da região em penúltimo lugar, na zona de rebaixamento, com 3 pontos.
Além disso, o Burrão é um dos poucos que ainda não venceram no campeonato. Por isso, é essencial uma imediata recuperação para não apenas sair da degola, mas também tentar se aproximar da parte de cima da tabela.
No final de semana, a diretoria fez reunião a portas fechadas com os jogadores e a comissão técnica, na tentativa de unir o grupo. E ex-dirigentes e jogadores do Taubaté se uniram para tentar ajudar o clube a sair do momento difícil na temporada.
Porém, uma derrota logo mais ou até mesmo um empate poderá significar o fim da linha para o trabalho do treinador. Mas, se triunfar, poderá ganhar novos ares no torneio.
Já o Elefante começa a rodada com 7 pontos, em sétimo lugar, dentro da zona de classificação para a próxima fase. Na rodada passada, segurou o 0 a 0 contra o Votuporanguense fora de casa e agora tenta fazer o dever de casa para seguir no G-8.
Ficha técnica
Linense
Lucas Rodrigues; Joanderson, Gerson, Talys Jordy e Fábio Vitor; Henrique Cardoso, Caio Aquino e Bruno Azevedo; Kauê Prado, Vinicius Rodrigues e Diego Jussani. Técnico: Sandro Sargentim
Taubaté
Samuel Pires; Mika, Luanderson, Renan Diniz e Eduardo Diniz; Zé Paglirini, Rodrigo Gaia, e Bernardo Rosa; Macário, Romarinho e Ariel. Técnico: Dyego Coelho
Árbitro: Rinaldo Diego de Oliveira. Local: Estádio Gilbertão, em Lins. Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Horário: 19h30