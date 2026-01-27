O São José visita o São Bento na noite desta quarta-feira (28), a partir das 19h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, em jogo válido pela sexta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Agora, a Águia do Vale tenta iniciar uma nova fase na temporada, já que terá a estreia do técnico Jorge Castilho, que chega credenciado pelas conquistas no Maringá (PR), quando conquistou acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, por aqui, ele substitui Marcelo Marelli, demitido após empate em casa contra o Monte Azul no último sábado.