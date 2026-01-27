O São José visita o São Bento na noite desta quarta-feira (28), a partir das 19h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, em jogo válido pela sexta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Agora, a Águia do Vale tenta iniciar uma nova fase na temporada, já que terá a estreia do técnico Jorge Castilho, que chega credenciado pelas conquistas no Maringá (PR), quando conquistou acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, por aqui, ele substitui Marcelo Marelli, demitido após empate em casa contra o Monte Azul no último sábado.
No momento, o São José tem 4 pontos e está em 13º lugar, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Assim, o novo comandante tem a missão de buscar uma imediata recuperação, além de motivar os jogadores, que tiveram um começo de ano ruim.
Mas, pela frente, a Águia do Vale terá o São Bento, um time também tradicional, mas que teve um começo de temporada ainda pior. Nas cinco primeiras rodadas, o time de Sorocaba perdeu todas as partidas e marcou apenas um gol, na derrota por 2 a 1 para o Ituano fora de casa no final de semana.
Desse modo, o time da região tenta tirar proveito da fragilidade do adversário, que já desponta como o principal candidato ao rebaixamento. E, se o São José perder logo mais, irá se complicar e, provavelmente, passar as próximas rodadas brigando contra o descenso.
Ficha técnica
São Bento
Vágner; Ezio, Felipe, Vinícius Poz e Barreto; Fabio Bahia, Dener, Kayo Chagas e Vitinho; Wellington e Pedro Bortoluzzo. Técnico: Alan Dotti
São José
Gabriel Affonso, Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo e Felippe Borges; Luís Otávio, Thomaz Carvalho, Jeferson Lima, Clessione, Lucas Reis e Rodrigo Carioca. Técnico: Jorge Castilho
Árbitro: Juliano José Alves Rodrigues. Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Horário: 19h30