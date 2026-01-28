A quinta-feira (29) será marcada por instabilidade e risco de temporais em cidades da RMVale. De acordo com dados do Climatempo, o dia começa com sol entre nuvens, mas a combinação de calor e umidade favorece a formação de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite.

Em São José dos Campos, a previsão indica sol com muitas nuvens, com chuvas à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19°C e 29°C, com volume estimado de 9,6 mm. Já em Taubaté, o cenário é de chuva e trovoadas, com possibilidade de temporal durante a noite. Os termômetros ficam entre 20°C e 29°C, e o acumulado pode chegar a 10,9 mm.