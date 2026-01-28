A quinta-feira (29) será marcada por instabilidade e risco de temporais em cidades da RMVale. De acordo com dados do Climatempo, o dia começa com sol entre nuvens, mas a combinação de calor e umidade favorece a formação de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite.
Em São José dos Campos, a previsão indica sol com muitas nuvens, com chuvas à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19°C e 29°C, com volume estimado de 9,6 mm. Já em Taubaté, o cenário é de chuva e trovoadas, com possibilidade de temporal durante a noite. Os termômetros ficam entre 20°C e 29°C, e o acumulado pode chegar a 10,9 mm.
Situação semelhante é esperada em Guaratinguetá, onde também há previsão de pancadas de chuva à tarde e temporal à noite, com mínima de 19°C, máxima de 29°C e cerca de 9,1 mm de chuva. No Litoral Norte, Caraguatatuba terá um dia de sol com algumas nuvens, chuva passageira e trovoadas, mas a noite deve ser de tempo firme, com temperaturas entre 22°C e 28°C e baixo volume de chuva (1,6 mm).
Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão registra temperaturas mais amenas, variando de 16°C a 22°C. A previsão aponta sol com algumas nuvens, com chuva rápida ao longo do dia e à noite, somando 11,5 mm. O Climatempo recomenda atenção para possíveis rajadas de vento, descargas elétricas e pontos de alagamento, especialmente nas áreas urbanas durante os períodos de maior instabilidade.