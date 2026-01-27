A Prefeitura de São José dos Campos lançou, nesta terça-feira (27), o Ranking Joseense de Corridas de Rua da temporada 2025. A relação reúne os atletas e equipes classificados nas categorias que compõem o ranking oficial do município.

Acesse aqui o resultado parcial do Ranking Joseense de Corridas de Rua 2025

