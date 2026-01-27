A Prefeitura de São José dos Campos lançou, nesta terça-feira (27), o Ranking Joseense de Corridas de Rua da temporada 2025. A relação reúne os atletas e equipes classificados nas categorias que compõem o ranking oficial do município.
Acesse aqui o resultado parcial do Ranking Joseense de Corridas de Rua 2025
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O resultado divulgado está aberto para recurso. Os interessados devem encaminhar seus pedidos até o dia 15 de fevereiro de 2026, por meio dos seguintes canais de atendimento: Telefone: (12) 3932-8610 / WhatsApp: (12) 3932-8666.
Após o período de análise dos recursos, será publicada a versão definitiva do Ranking Joseense de Corridas de Rua 2025.
Circuito Joseense
A Prefeitura reforça que, embora as provas do Circuito Joseense sejam abertas a participantes de outras cidades, somente moradores de São José dos Campos podem integrar a classificação oficial do ranking.
A cerimônia de premiação está prevista para o dia 24 de junho de 2026, com o local a ser definido em breve.
A Prefeitura de São José dos Campos divulgou o calendário oficial do Circuito Joseense de Corridas de Rua 2026. Ao todo, estão previstas 31 provas ao longo do ano, organizadas por diferentes promotores e distribuídas entre os meses de janeiro e dezembro.
A relação completa das provas, com datas, locais, distâncias e indicação das etapas válidas para o ranking, pode ser consultada no calendário oficial divulgado pela Prefeitura (clique aqui).