A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fará em Ubatuba, na próxima sexta-feira (30), ato do Dia Nacional da Conscientização Álcool Zero no Trânsito. A atividade será realizada no trevo da Praia Grande, na rodovia BR-101, no km 52, às 14h.

Em parceria com o Detran-SP e a GCM (Guarda Civil Municipal) de Ubatuba, a PRF vai realizar operação integrada nacional de fiscalização com foco preventivo na embriaguez ao volante.