PRF faz em Ubatuba ato de mobilização nacional contra embriaguez

Por Da redação | Ubatuba
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fará em Ubatuba, na próxima sexta-feira (30), ato do Dia Nacional da Conscientização Álcool Zero no Trânsito. A atividade será realizada no trevo da Praia Grande, na rodovia BR-101, no km 52, às 14h.

Em parceria com o Detran-SP e a GCM (Guarda Civil Municipal) de Ubatuba, a PRF vai realizar operação integrada nacional de fiscalização com foco preventivo na embriaguez ao volante.

Segundo a corporação, a atividade tem o objetivo de “ampliar a percepção de risco e dissuadir a condução sob efeito de álcool”.

A ação ocorrerá em todas as 157 delegacias da PRF no Brasil no mesmo dia e horário, mostrando o “Estado brasileiro unido no combate aos sinistros graves e na preservação de vidas”, informou a PRF.

