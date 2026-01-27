São José dos Campos encerrou 2025 exportando para 120 países e com 403 tipos distintos de produtos comercializados internacionalmente. Os números representaram uma expansão do comércio exterior na comparação com 2024, quando a cidade vendeu para 115 países com 374 tipos de produtos.

De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações do município atingiram US$ 4,1 bilhões em 2025, o que representou um crescimento de 10,4% em relação a 2024 – US$ 3,6 bilhões.