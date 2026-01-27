São José dos Campos encerrou 2025 exportando para 120 países e com 403 tipos distintos de produtos comercializados internacionalmente. Os números representaram uma expansão do comércio exterior na comparação com 2024, quando a cidade vendeu para 115 países com 374 tipos de produtos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações do município atingiram US$ 4,1 bilhões em 2025, o que representou um crescimento de 10,4% em relação a 2024 – US$ 3,6 bilhões.
Sete países são os maiores importadores dos produtos feitos em São José dos Campos, cuja compra representou 85% do total exportado pelo município no ano passado. A liderança isolada é dos Estados Unidos, com US$ 2,1 bilhões comprados de empresas da cidade.
Depois estão México (US$ 310,3 milhões), Irlanda (US$ 241,3 milhões), Argentina (US$ 233 milhões), Canadá (US$ 232,6 milhões), Espanha (US$ 172,2 milhões) e Holanda (US$ 111,8 milhões).
Composição
Outro destaque é a composição da pauta exportadora, majoritariamente formada por produtos industrializados, de maior valor agregado e conteúdo tecnológico.
Esse perfil reforça a solidez da estrutura produtiva local e a vocação do município para atividades intensivas em tecnologia e inovação, com destaque para setores estratégicos da indústria.
Com o resultado, São José dos Campos figurou como o quarto maior exportador do estado de São Paulo em 2025, posição que confirma sua relevância no cenário econômico paulista e nacional.
A maior cidade do Vale do Paraíba fica atrás apenas de Santos (US$ 6,7 bilhões), São Paulo (US$ 5,4 bilhões) e São Bernardo do Campo (US$ 4,1 bilhões).
“O desempenho reflete o ambiente favorável aos negócios, a qualificação da mão de obra e o papel das políticas públicas de apoio ao desenvolvimento econômico e à internacionalização das empresas. O conjunto de indicadores aponta para uma economia diversificada, resiliente e fortemente integrada ao comércio internacional, consolidando São José dos Campos como um dos principais polos exportadores do país”, avaliou a Prefeitura de São José dos Campos.
Produtos em pauta
O principal item da pauta de exportações inclui aviões, helicópteros e satélites, que somaram US$ 2,95 bilhões, respondendo por aproximadamente 72% do total exportado.
Em seguida, destacam-se os veículos automóveis para transporte de mercadorias, com US$ 311,3 milhões (7,6%), e as partes de aeronaves, que alcançaram US$ 216,5 milhões (5,3%).
Também tiveram participação relevante os aparelhos elétricos para telefonia e telegrafia, com US$ 146,4 milhões (3,6%), e os automóveis de passageiros, que totalizaram US$ 60,5 milhões (1,5%).
Em conjunto, esses cinco grupos concentraram cerca de 90% de todo o valor exportado pelo município.