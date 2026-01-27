27 de janeiro de 2026
FOGO

URGENTE: Incêndio atinge oficina na zona norte de São José; VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Grande quantidade de fumaça foi expelida do local do incêndio
Um incêndio atinge uma oficina de manutenção automotiva no bairro Altos da Vila Paiva, na região norte de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (27).

Até o momento, não há informações sobre vítimas e as causas do incêndio. A ocorrência segue em andamento.

Uma grande quantidade de fumaça foi expelida do local e a coluna pode ser observada de vários pontos da região norte de São José dos Campos.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando para debelar o incêndio.

* Matéria em atualização

