Um incêndio atinge uma oficina de manutenção automotiva no bairro Altos da Vila Paiva, na região norte de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Até o momento, não há informações sobre vítimas e as causas do incêndio. A ocorrência segue em andamento.