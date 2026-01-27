O homem de 42 anos preso pela Polícia Civil por envolvimento na execução do advogado criminalista Leonardo Bonafé será motivo de audiência na Vara do Júri de Taubaté, na próxima segunda-feira (2), às 13h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A audiência será realizada de forma semipresencial por meio de ferramenta de internet, quando serão interrogadas as testemunhas arroladas pela acusação contra Cristiano Teodoro Ribeiro, conhecido como Crisinho.