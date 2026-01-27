Um adolescente foi apreendido durante prática de tráfico de drogas no bairro São Gonçalo 2, em Taubaté.

A ocorrência foi registrada no sábado (24), durante patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) nas proximidades de uma unidade escolar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp