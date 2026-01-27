27 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Tráfico em Taubaté: adolescente é apreendido no São Gonçalo 2

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
Um adolescente foi apreendido durante prática de tráfico de drogas no bairro São Gonçalo 2, em Taubaté.

A ocorrência foi registrada no sábado (24), durante patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) nas proximidades de uma unidade escolar.

Quando avistou a viatura, o menor tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele foram localizados entorpecentes, dinheiro e um aparelho celular.

Ele confessou o envolvimento com atividade criminosa e foi conduzido à delegacia acompanhado de seu representante legal.

