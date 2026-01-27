A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté prendeu um homem que ameaçava pedestres com um facão nas proximidades da Rodoviária Nova.

A prisão aconteceu na sexta-feira (24) com apoio do CGI (Centro de Gestão Integrada), que acionou as equipes de campo ao receber o alerta.

