27 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FORAGIDO

Procurado por homicídio é preso em ação da GCM em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) prenderam um homem procurado pela Justiça por homicídio e furto em Taubaté.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo na sexta-feira (24) na região do Cemitério do Belém.

O suspeito fazia parte de um grupo de cinco pessoas abordadas pelos agentes.

Ele tentou fornecer dados falsos para não ser identificado. No entanto, através de uma consulta detalhada ao sistema Muralha Paulista, os guardas confirmaram os dados reais e constataram mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e furto.

O homem foi preso e conduzido à autoridade policial para o cumprimento das ordens judiciais.

