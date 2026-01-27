Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) prenderam um homem procurado pela Justiça por homicídio e furto em Taubaté.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo na sexta-feira (24) na região do Cemitério do Belém.

