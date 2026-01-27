27 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
REVISTA

Visita esconde maconha nas partes íntimas para entrar em presídio

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mulher levava 255 gramas de maconha para o companheiro preso
Mulher levava 255 gramas de maconha para o companheiro preso

Uma mulher tentou entrar na Penitenciária 1 “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, em Tremembé, levando 255 gramas de maconha escondida nas partes íntimas.

A ocorrência foi registrada no sábado (24), durante o procedimento de revista para visitação dos detentos, e intencionava entregar a droga ao companheiro preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ela foi surpreendida ao ser submetida ao escâner corporal e admitiu que levava a droga em um invólucro para o marido que cumpre pena no local.

Após retirar a droga voluntariamente, ela foi encaminhada para a delegacia de polícia em Taubaté para o registro do boletim de ocorrência e trâmites legais previstos para o caso.

Além do procedimento policial, ela teve o nome suspenso do cadastro de visitas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), conforme as normas de segurança vigentes na administração prisional.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários