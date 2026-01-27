Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada no sábado (24), durante o procedimento de revista para visitação dos detentos, e intencionava entregar a droga ao companheiro preso.

Uma mulher tentou entrar na Penitenciária 1 “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, em Tremembé, levando 255 gramas de maconha escondida nas partes íntimas.

Ela foi surpreendida ao ser submetida ao escâner corporal e admitiu que levava a droga em um invólucro para o marido que cumpre pena no local.

Após retirar a droga voluntariamente, ela foi encaminhada para a delegacia de polícia em Taubaté para o registro do boletim de ocorrência e trâmites legais previstos para o caso.

Além do procedimento policial, ela teve o nome suspenso do cadastro de visitas da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), conforme as normas de segurança vigentes na administração prisional.