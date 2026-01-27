Baleado na cabeça por um policial militar em São José dos Campos, após perseguição pela zona sul da cidade, na noite de domingo (25), Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, está em um quadro der morte cerebral. Ele estava em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

Segundo a tia de Carlos Alberto, a equipe médica informou aos familiares que ele não responde mais a estímulos nesta terça-feira (27). Exames serão feitos para que a equipe possa acionar o protocolo de morte cerebral.