A quarta-feira (28) será marcada por tempo instável em toda a RMVale. De acordo com dados do Climatempo, o dia começa com sol entre muitas nuvens, mas a tendência é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite, o que exige atenção da população.
Em São José dos Campos e Taubaté, o cenário será bastante parecido. As temperaturas variam entre 19°C e 28°C, com previsão de chuva ao longo do dia e volumes mais expressivos no período da tarde e da noite. Taubaté pode registrar acumulados maiores, chegando a cerca de 10,8 mm, enquanto São José dos Campos deve ter em torno de 6,2 mm de precipitação.
Já em Guaratinguetá, os termômetros devem marcar entre 19°C e 27°C, com pancadas de chuva à tarde e à noite. No Litoral Norte, Caraguatatuba terá mínima de 21°C e máxima de 27°C, com chuvas rápidas durante o dia e à noite, típicas do verão. Em Campos do Jordão, a situação inspira mais cuidado: a previsão indica chuva e trovoadas ao longo de todo o dia, com temporal à tarde e temperaturas mais baixas, variando entre 16°C e 22°C. Todos os dados são do Climatempo.