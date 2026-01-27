A quarta-feira (28) será marcada por tempo instável em toda a RMVale. De acordo com dados do Climatempo, o dia começa com sol entre muitas nuvens, mas a tendência é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite, o que exige atenção da população.

Em São José dos Campos e Taubaté, o cenário será bastante parecido. As temperaturas variam entre 19°C e 28°C, com previsão de chuva ao longo do dia e volumes mais expressivos no período da tarde e da noite. Taubaté pode registrar acumulados maiores, chegando a cerca de 10,8 mm, enquanto São José dos Campos deve ter em torno de 6,2 mm de precipitação.