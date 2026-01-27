Um homem foi preso transportando uma arma de uso exclusivo da Polícia Militar de SP enquanto viajava em um mototáxi.
A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (26), durante uma fiscalização de trânsito em Potim.
Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram a motocicleta e notaram um volume suspeito em uma sacola carregada pelo passageiro.
Ao realizarem a vistoria, os agentes constataram que se tratava de uma pistola calibre .40, equipada com mira laser, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Além da arma, foram encontradas diversas munições intactas do mesmo calibre.
O suspeito e o armamento foram encaminhados à delegacia local. Ele permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.