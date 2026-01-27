Um homem foi preso transportando uma arma de uso exclusivo da Polícia Militar de SP enquanto viajava em um mototáxi.

A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (26), durante uma fiscalização de trânsito em Potim.

