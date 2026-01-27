Policiais civis de Taubaté prenderam o autor de um homicídio ocorrido na cidade no final de 2025, quando um jovem de 20 anos foi assassinado e outros dois baleados no bairro Jardim Gurilândia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em 29 de dezembro e passou a ser investigado pela equipe da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté. Um dos autores do crime foi capturado em Minas Gerais após ordem judicial de prisão.