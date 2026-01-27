Policiais civis de Taubaté prenderam o autor de um homicídio ocorrido na cidade no final de 2025, quando um jovem de 20 anos foi assassinado e outros dois baleados no bairro Jardim Gurilândia.
O crime aconteceu em 29 de dezembro e passou a ser investigado pela equipe da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté. Um dos autores do crime foi capturado em Minas Gerais após ordem judicial de prisão.
Ele foi preso por envolvimento no homicídio de João Vitor dos Santos Barbosa, 20 anos, morto a tiros durante um ataque ocorrido na Gurilândia. Além dele, duas pessoas foram perseguidas e atingidas pelos disparos, mas não morreram.
O crime
Segundo a polícia, dois ocupantes de um veiculo prata realizaram diversos disparos contra um grupo de pessoas que estavam próximo a um bar no bairro Gurilândia. Um dos autores teria descido do veículo e perseguido João Vitor, que tentou se evadir para o interior do estabelecimento, sendo então atingido fatalmente por disparos de arma de fogo.
Após a consumação do crime, o autor retornou para o veículo e saiu em disparadas pelas ruas do bairro em perseguição às outras vítimas, que, mesmo feridas, conseguiram fugir por um terreno baldio. A ação, cometida à luz do dia, resultou em pânico generalizado, sendo uma terceira pessoa também atingida pelos disparos.
A Deic iniciou os trabalhos de investigação e descobriu que o crime foi cometido por duas pessoas em vingança a um homicídio consumado na cidade de Tremembé, fato ocorrido no dia anterior, demonstrando um possível “guerra” entre dois grupos criminosos que atuam nos respectivos bairros.
Com a apuração e levantamentos de informações, a equipe de investigação identificou um dos autores e, com apoio das equipes do COI das cidades de Taubaté e Tremembé, obteve imagens que registraram o veículo utilizado. Então, o delegado representou pela prisão do suspeito, pedido deferido pelo Poder Judiciário.
Devido à existência da “guerra” declarada entre os dois grupos, o autor fugiu para o estado de Minas Gerais. Em trabalho de inteligência policial, os investigadores descobriram sua localização. O suspeito foi capturado em ação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais. O caso segue em investigação.