Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir e ser detido com o auxílio de populares.
A ação ocorreu na segunda-feira (26), na Praia do Lázaro, em Ubatuba, e resultou também na apreensão de entorpecentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
Durante patrulhamento preventivo de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região, o suspeito foi avistado carregando uma sacola com drogas.
Ao notar a presença da viatura, ele tentou fugir a pé em direção à faixa de areia e descartou a sacola, mas foi alcançado e contido com o apoio de populares.
Em abordagem, ele admitiu a prática de tráfico de drogas no local e afirmou que havia iniciado a atividade pouco antes da chegada dos policiais.
Apreensões e prisão
Dentro da sacola recuperada, foram encontrados:
- R$ 723 em espécie,
- 31 eppendorfs de cocaína
- 18 porções de haxixe,
- 16 porções de maconha
Diante dos fatos, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante e conduziu o homem, juntamente com o material apreendido, ao Plantão Policial.
Ele permaneceu à disposição da Justiça.