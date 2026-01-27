27 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Ubatuba: homem é preso na Praia do Lázaro com ajuda de populares

Por Da redação | Ubatuba
Apreensões na Praia do Lázaro durante patrulhamento da PM
Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir e ser detido com o auxílio de populares.

A ação ocorreu na segunda-feira (26), na Praia do Lázaro, em Ubatuba, e resultou também na apreensão de entorpecentes.

Ocorrência

Durante patrulhamento preventivo de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região, o suspeito foi avistado carregando uma sacola com drogas.

Ao notar a presença da viatura, ele tentou fugir a pé em direção à faixa de areia e descartou a sacola, mas foi alcançado e contido com o apoio de populares.

Em abordagem, ele admitiu a prática de tráfico de drogas no local e afirmou que havia iniciado a atividade pouco antes da chegada dos policiais.

Apreensões e prisão

Dentro da sacola recuperada, foram encontrados:

  •  R$ 723 em espécie,
  •  31 eppendorfs de cocaína
  • 18 porções de haxixe,
  • 16 porções de maconha 

Diante dos fatos, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante e conduziu o homem, juntamente com o material apreendido, ao Plantão Policial.

Ele permaneceu à disposição da Justiça.

