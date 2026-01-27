27 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO VERÃO

Recém-liberado para o regime aberto é novamente preso por tráfico

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de porções de droga e munições
Apreensão de porções de droga e munições

Um homem foi preso durante a Operação Verão em São Sebastião, sob acusação de tráfico e porte ilegal de munição.

Com antecedentes criminais, ele havia sido liberado para o regime aberto recentemente.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (26), no bairro Canto do Mar e resultou na apreensão de munições e porções de drogas.

Ocorrência

Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença da polícia, demonstrando nervosismo, o que motivou a abordagem.

Em busca pessoal, foram localizadas porções de entorpecentes embaladas e fracionadas, prontas para a comercialização, além de cinco munições calibre .40, de uso restrito, acondicionadas em outro bolso da vestimenta.

Confissão, antecedentes e prisão

Ele confessou a prática de tráfico no local e o envolvimento em uma organização criminosa.

Declarou também estar negociando a aquisição de uma arma de fogo.

Em consulta aos sistemas, constatou-se que ele possui antecedentes criminais por crimes graves, tendo sido liberado para o regime aberto recentemente e agindo em desacordo com as condições impostas.

Dessa forma, foi realizada a prisão em flagrante.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial de São Sebastião, onde permaneceu à disposição da Justiça.

