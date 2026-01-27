Um homem foi preso durante a Operação Verão em São Sebastião, sob acusação de tráfico e porte ilegal de munição.
Com antecedentes criminais, ele havia sido liberado para o regime aberto recentemente.
A ocorrência foi registrada na segunda-feira (26), no bairro Canto do Mar e resultou na apreensão de munições e porções de drogas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
Policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença da polícia, demonstrando nervosismo, o que motivou a abordagem.
Em busca pessoal, foram localizadas porções de entorpecentes embaladas e fracionadas, prontas para a comercialização, além de cinco munições calibre .40, de uso restrito, acondicionadas em outro bolso da vestimenta.
Confissão, antecedentes e prisão
Ele confessou a prática de tráfico no local e o envolvimento em uma organização criminosa.
Declarou também estar negociando a aquisição de uma arma de fogo.
Em consulta aos sistemas, constatou-se que ele possui antecedentes criminais por crimes graves, tendo sido liberado para o regime aberto recentemente e agindo em desacordo com as condições impostas.
Dessa forma, foi realizada a prisão em flagrante.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial de São Sebastião, onde permaneceu à disposição da Justiça.