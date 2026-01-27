Um homem foi preso durante a Operação Verão em São Sebastião, sob acusação de tráfico e porte ilegal de munição.

Com antecedentes criminais, ele havia sido liberado para o regime aberto recentemente.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (26), no bairro Canto do Mar e resultou na apreensão de munições e porções de drogas.