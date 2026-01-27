27 de janeiro de 2026
PREVENTIVA

Justiça decreta prisão de ex-policial que matou namorado da ex

Por Da redação com Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Zueber Grieco (à dir.) foi preso por ter matado Wagner Eduardo (à esq.)
Zueber Grieco (à dir.) foi preso por ter matado Wagner Eduardo (à esq.)

A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-investigador preso em flagrante após o homicídio do namorado da ex-mulher, em um condomínio na região do Aquarius, zona oeste de São José dos Campos. O crime aconteceu nessa segunda-feira (26). O indiciado alega legítima defesa.

A audiência de custódia de Zueber Pasqualino Grieco, 67 anos, ocorreu na manhã desta terça-feira (27). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça, segundo informou o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Com a decisão, o ex-investigador foi encaminhado para o presídio da Polícia Civil em São Paulo, onde permanecerá preso, enquanto o caso segue para investigação e tramitação na Justiça.

A conversão do flagrante em prisão preventiva significa que o indiciado seguirá detido por decisão judicial, sem prazo determinado, enquanto o processo avança e novas diligências são realizadas. O caso segue sob apuração, com análise de provas, perícias e oitivas.

Crime e prisão

Zueber foi preso pelo assassinato do contador Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos, morto a tiros dentro de um apartamento.

Parentes de Wagner contestam a versão apresentada pela defesa do acusado e afirmam que a vítima estava desarmada no momento do crime. Segundo uma familiar, que falou à reportagem, Wagner deixa um filho de 9 anos com transtorno do espectro autista, e a família vive um momento de profunda dor.

