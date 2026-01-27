A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-investigador preso em flagrante após o homicídio do namorado da ex-mulher, em um condomínio na região do Aquarius, zona oeste de São José dos Campos. O crime aconteceu nessa segunda-feira (26). O indiciado alega legítima defesa.

A audiência de custódia de Zueber Pasqualino Grieco, 67 anos, ocorreu na manhã desta terça-feira (27). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça, segundo informou o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).