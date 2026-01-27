A Polícia Civil registrou, na madrugada desta terça-feira (27), a morte de Alexandre Camargo Rodrigues Júnior, de 26 anos, por homicídio de autoria desconhecida no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.

Ele chegou a ser socorrido com sinais de politraumatismo, mas não resistiu aos ferimentos.

O fato ocorreu após mobilização de populares na tentativa de resgatar a criança, seu filho pequeno, que ele havia levado ao deixar sua residência sob comportamento atípico dizendo 'ver Jesus'.