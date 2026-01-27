27 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Homem achado morto no Vale saiu de casa dizendo 'ver Jesus'

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Polícia Civil registrou, na madrugada desta terça-feira (27), a morte de Alexandre Camargo Rodrigues Júnior, de 26 anos, por homicídio de autoria desconhecida no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.

Ele chegou a ser socorrido com sinais de politraumatismo, mas não resistiu aos ferimentos.

O fato ocorreu após mobilização de populares na tentativa de resgatar a criança, seu filho pequeno, que ele havia levado ao deixar sua residência sob comportamento atípico dizendo 'ver Jesus'.

Ocorrência

De acordo com o boletim de ocorrência, os fatos tiveram início na noite de segunda-feira (26), por volta das 21h. O padrinho da vítima relatou que Alexandre apresentava comportamento alterado e confusão mental, dizendo "ver Jesus" e agindo de forma atípica antes de sair de casa levando o filho menor.

Ele também afirmou que a esposa da vítima suspeitava do uso de entorpecentes devido ao comportamento, mas ressaltou que a vítima fazia apenas uso ocasional de maconha, não sabendo informar sobre o consumo de álcool.

Buscas

A criança foi retirada da companhia do pai por populares, apresentando lesões no rosto, e encaminhada para atendimento médico. 

Após buscas, Alexandre foi localizado em uma área de mata na rua Cynthia do Amaral Campos Silva. 

Segundo relatos de moradores à polícia, a vítima corria desorientada pelo local vestindo apenas roupas íntimas, o que teria motivado a intervenção de populares.

Alexandre apresentava lesões visíveis, e o declarante afirmou não saber se eram decorrentes de queda ou agressões.

Óbito e Investigação

A vítima foi resgatada pelo SAMU e levada à Santa Casa de Jacareí.

O óbito foi confirmado por volta das 23h40 apontando como causa provável politraumatismo em razão de "causa externa".

O boletim de ocorrência foi formalizado na Delegacia Seccional de Jacareí e o caso segue para investigação.

