A Polícia Civil registrou, na madrugada desta terça-feira (27), a morte de Alexandre Camargo Rodrigues Júnior, de 26 anos, por homicídio de autoria desconhecida no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí.
Ele chegou a ser socorrido com sinais de politraumatismo, mas não resistiu aos ferimentos.
O fato ocorreu após mobilização de populares na tentativa de resgatar a criança, seu filho pequeno, que ele havia levado ao deixar sua residência sob comportamento atípico dizendo 'ver Jesus'.
Ocorrência
De acordo com o boletim de ocorrência, os fatos tiveram início na noite de segunda-feira (26), por volta das 21h. O padrinho da vítima relatou que Alexandre apresentava comportamento alterado e confusão mental, dizendo "ver Jesus" e agindo de forma atípica antes de sair de casa levando o filho menor.
Ele também afirmou que a esposa da vítima suspeitava do uso de entorpecentes devido ao comportamento, mas ressaltou que a vítima fazia apenas uso ocasional de maconha, não sabendo informar sobre o consumo de álcool.
Buscas
A criança foi retirada da companhia do pai por populares, apresentando lesões no rosto, e encaminhada para atendimento médico.
Após buscas, Alexandre foi localizado em uma área de mata na rua Cynthia do Amaral Campos Silva.
Segundo relatos de moradores à polícia, a vítima corria desorientada pelo local vestindo apenas roupas íntimas, o que teria motivado a intervenção de populares.
Alexandre apresentava lesões visíveis, e o declarante afirmou não saber se eram decorrentes de queda ou agressões.
Óbito e Investigação
A vítima foi resgatada pelo SAMU e levada à Santa Casa de Jacareí.
O óbito foi confirmado por volta das 23h40 apontando como causa provável politraumatismo em razão de "causa externa".
O boletim de ocorrência foi formalizado na Delegacia Seccional de Jacareí e o caso segue para investigação.