Um ex-militar foi preso em flagrante em São José dos Campos após a namorada relatar agressões e ameaças dentro de um apartamento no Jardim Oswaldo Cruz, na madrugada de segunda-feira (26). Segundo o registro policial, ele teria dito a frase: “Se não for minha, não será de ninguém”, enquanto a ameaçava com uma faca.

De acordo com o registro, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, de 35 anos, se apresentou na portaria do prédio e contou que havia sido agredida pelo namorado, também de 35 anos, que não aceitava o término do relacionamento.