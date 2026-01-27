Um ex-militar foi preso em flagrante em São José dos Campos após a namorada relatar agressões e ameaças dentro de um apartamento no Jardim Oswaldo Cruz, na madrugada de segunda-feira (26). Segundo o registro policial, ele teria dito a frase: “Se não for minha, não será de ninguém”, enquanto a ameaçava com uma faca.
De acordo com o registro, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, de 35 anos, se apresentou na portaria do prédio e contou que havia sido agredida pelo namorado, também de 35 anos, que não aceitava o término do relacionamento.
Ainda conforme o registro, a mulher relatou que o ex-militar teria puxado seus cabelos, batido o rosto dela na parede e desferido socos e tapas, além de apertões no braço e antebraço. A vítima apresentava lesões no rosto, corte em um dedo e hematoma no antebraço, segundo a descrição do atendimento policial.
O boletim aponta ainda que, pouco depois, o ex-militar apareceu na portaria e, durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca na cintura dele. A arma foi apreendida.
O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos como violência doméstica (Lei Maria da Penha), com enquadramentos de lesão corporal, ameaça e injúria. O registro menciona que a vítima pediu medidas protetivas de urgência.
Segundo o relato registrado, a vítima afirmou que o ex-militar pegou uma faca e a ameaçou, dizendo que iria matá-la e depois tirar a própria vida. A frase “se não for minha, não será de ninguém” aparece no histórico da ocorrência como parte das ameaças atribuídas ao suspeito.
O ex-militar, ao ser ouvido, alegou que houve apenas discussão e disse que a faca seria “para se defender”. A Polícia Civil determinou a prisão em flagrante e a instauração de inquérito, com envio da faca para perícia.
Com a prisão em flagrante, o caso é comunicado ao Judiciário. A vítima foi orientada sobre direitos previstos na Lei Maria da Penha e sobre o pedido de medida protetiva. As próximas etapas incluem a análise judicial do flagrante e o andamento do inquérito policial.
Em menos de 24 horas, São José dos Campos registra três prisões por violência doméstica e operação de combate à violência doméstica cumpre mandados no Vale do Paraíba. Em caso de risco imediato, ligue 190. Para orientação e encaminhamento, a Central de Atendimento à Mulher é o 180. Também é possível denunciar de forma anônima pelo 181 e buscar a Polícia Civil pelo 197. Em São José dos Campos, a DDM funciona 24 horas.