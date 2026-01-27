A Polícia Civil investiga o assassinato do contador Wagner Eduardo dos Santos Prado, de 43 anos, morto a tiros na manhã de segunda-feira (26) dentro de um apartamento no Parque Residencial Aquarius, área nobre de São José dos Campos. O autor do disparo é o policial civil aposentado Zueber Pasqualino Grieco, de 67 anos, preso em flagrante. Ele alega legítima defesa.

Parentes de Wagner contestam a versão apresentada pela defesa do acusado e afirmam que a vítima estava desarmada no momento do crime. Segundo uma familiar, que falou à reportagem, Wagner deixa um filho de 9 anos com transtorno do espectro autista, e a família vive um momento de profunda dor.