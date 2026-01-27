A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu em flagrante B. W. S. C., de 18 anos, por tráfico de entorpecentes em São José dos Campos.
A ação ocorreu na manhã de segunda-feira (26), no bairro Jardim Satélite. Com ele, foram apreendidas drogas e dinheiro.
Ocorrência
O jovem foi abordado na rua Antônio Aleixo da Silva, 991, no Jardim Satélite, em uma área onde um imóvel utilizado para o comércio de drogas havia sido demolido recentemente em ação conjunta com a Defesa Civil.
Durante o patrulhamento, os agentes avistaram o suspeito portando uma sacola amarela.
Ao notar a viatura, ele fugiu para uma área de mata no sentido do bairro Mário Covas, mas foi alcançado pelos guardas.
No interior da sacola que ele carregava, foram encontrados porções de entorpecentes e dinheiro.
Apreensões
Em continuidade às buscas no perímetro inicial, foi localizada uma segunda sacola branca, contendo mais porções de cocaína.
No total, as equipes apreenderam:
- 155 gramas de Spice (70 papelotes)
- 45 gramas de cocaína (25 unidades divididas entre supositórios e porções externas)
- 25 gramas de crack (23 pedras)
- 15 gramas de maconha (15 papelotes)
- 10 gramas de Haxixe (8 unidades)
- R$ 62 em espécie.
Prisão
O suspeito confirmou que realizava o tráfico de drogas no local.
Devido à tentativa de evasão foi necessário o uso de algemas para garantir a condução do detido até a delegacia.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.