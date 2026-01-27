A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu em flagrante B. W. S. C., de 18 anos, por tráfico de entorpecentes em São José dos Campos.

A ação ocorreu na manhã de segunda-feira (26), no bairro Jardim Satélite. Com ele, foram apreendidas drogas e dinheiro.

Ocorrência