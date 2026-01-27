27 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
COMBATE AO TRÁFICO

GCM prende jovem de 18 anos por tráfico no Jd.Satélite, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
GCM apreendeu drogas e prendeu jovem em flagrante no Jardim Satélite
GCM apreendeu drogas e prendeu jovem em flagrante no Jardim Satélite

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu em flagrante B. W. S. C., de 18 anos, por tráfico de entorpecentes em São José dos Campos.

A ação ocorreu na manhã de segunda-feira (26), no bairro Jardim Satélite. Com ele, foram apreendidas drogas e dinheiro.

Ocorrência

O jovem foi abordado na rua Antônio Aleixo da Silva, 991, no Jardim Satélite, em uma área onde um imóvel utilizado para o comércio de drogas havia sido demolido recentemente em ação conjunta com a Defesa Civil.

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram o suspeito portando uma sacola amarela.

Ao notar a viatura, ele fugiu para uma área de mata no sentido do bairro Mário Covas, mas foi alcançado pelos guardas.

No interior da sacola que ele carregava, foram encontrados porções de entorpecentes e dinheiro.

Apreensões

Em continuidade às buscas no perímetro inicial, foi localizada uma segunda sacola branca, contendo mais porções de cocaína.

No total, as equipes apreenderam:

  • 155 gramas de Spice (70 papelotes)
  • 45 gramas de cocaína (25 unidades divididas entre supositórios e porções externas)
  • 25 gramas de crack (23 pedras)
  • 15 gramas de maconha (15 papelotes)
  • 10 gramas de Haxixe (8 unidades)
  • R$ 62 em espécie.

Prisão

O suspeito confirmou que realizava o tráfico de drogas no local.

Devido à tentativa de evasão foi necessário o uso de algemas para garantir a condução do detido até a delegacia.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

