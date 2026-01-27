A Polícia Militar realizou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Rio Escuro, em Ubatuba, resultando na apreensão de um adolescente, drogas, dinheiro, celulares e uma motocicleta, além de prisões em flagrante.

A ação do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ocorreu nesta segunda-feira (26) após o recebimento de denúncias sobre o transporte e a comercialização de entorpecentes no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp