27 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COMBATE AO TRÁFICO

PM apreende mais de 1 kg de drogas em operação em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões da PM em ação do bairro Rio Escuro, em Ubatuba
Apreensões da PM em ação do bairro Rio Escuro, em Ubatuba

A Polícia Militar realizou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Rio Escuro, em Ubatuba, resultando na apreensão de um adolescente, drogas, dinheiro, celulares e uma motocicleta, além de prisões em flagrante.

A ação do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ocorreu nesta segunda-feira (26) após o recebimento de denúncias sobre o transporte e a comercialização de entorpecentes no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Operação

Os policiais cercaram as rotas de fuga e flagraram o momento em que uma sacola com drogas era entregue, evidenciando a associação criminosa e a divisão de tarefas.

Durante a abordagem, constatou-se que um adolescente era utilizado para auxiliar na prática ilícita.

Apreensões e prisões

No total, foram apreendidos 782 pinos de cocaína (725 g), 208 pedras de crack (135 g) e 98 porções de maconha (330 g).

Além das drogas, a PM apreendeu R$ 44 em dinheiro, três aparelhos celulares e uma motocicleta utilizada pelos criminosos.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Ubatuba, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Todo o material ilícito foi apreendido para perícia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários