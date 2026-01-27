A Polícia Militar realizou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Rio Escuro, em Ubatuba, resultando na apreensão de um adolescente, drogas, dinheiro, celulares e uma motocicleta, além de prisões em flagrante.
A ação do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) ocorreu nesta segunda-feira (26) após o recebimento de denúncias sobre o transporte e a comercialização de entorpecentes no local.
Operação
Os policiais cercaram as rotas de fuga e flagraram o momento em que uma sacola com drogas era entregue, evidenciando a associação criminosa e a divisão de tarefas.
Durante a abordagem, constatou-se que um adolescente era utilizado para auxiliar na prática ilícita.
Apreensões e prisões
No total, foram apreendidos 782 pinos de cocaína (725 g), 208 pedras de crack (135 g) e 98 porções de maconha (330 g).
Além das drogas, a PM apreendeu R$ 44 em dinheiro, três aparelhos celulares e uma motocicleta utilizada pelos criminosos.
Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Ubatuba, onde permaneceram à disposição da Justiça.
Todo o material ilícito foi apreendido para perícia.