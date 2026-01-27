27 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Homem de 28 anos é esfaqueado dentro de carro abandonado no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem de 28 anos foi atacado a facadas dentro de um carro em situação de abandono em Guaratinguetá. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (27), na rua José da Silva Santos, no Parque São Francisco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a equipe do Samu que atendeu a ocorrência, por volta de 1h15, o homem apresentava três perfurações compatíveis com arma branca, sendo duas na região do tórax.

O boletim de ocorrência aponta que ele apresentava fratura de clavícula e lesão no pulmão, de acordo com avaliação médica preliminar. Ele foi estabilizado e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá.

Segundo relato da vítima aos socorristas, ele estava dormindo no interior de um veículo em situação de abandono, o qual se encontrava danificado, quando sofreu a agressão.

A vítima informou não saber identificar o autor da agressão, tampouco o motivo do ataque. O caso foi registrado como lesão corporal e segue em investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários