Um homem de 28 anos foi atacado a facadas dentro de um carro em situação de abandono em Guaratinguetá. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (27), na rua José da Silva Santos, no Parque São Francisco.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a equipe do Samu que atendeu a ocorrência, por volta de 1h15, o homem apresentava três perfurações compatíveis com arma branca, sendo duas na região do tórax.
O boletim de ocorrência aponta que ele apresentava fratura de clavícula e lesão no pulmão, de acordo com avaliação médica preliminar. Ele foi estabilizado e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá.
Segundo relato da vítima aos socorristas, ele estava dormindo no interior de um veículo em situação de abandono, o qual se encontrava danificado, quando sofreu a agressão.
A vítima informou não saber identificar o autor da agressão, tampouco o motivo do ataque. O caso foi registrado como lesão corporal e segue em investigação.