Um homem de 28 anos foi atacado a facadas dentro de um carro em situação de abandono em Guaratinguetá. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (27), na rua José da Silva Santos, no Parque São Francisco.

De acordo com a equipe do Samu que atendeu a ocorrência, por volta de 1h15, o homem apresentava três perfurações compatíveis com arma branca, sendo duas na região do tórax.