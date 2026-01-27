Policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento e ação de fiscalização pela rua Luiz Gonzaga Intrieri, em Caraguatatuba, fizeram abordagem em um estabelecimento comercial, onde foi constatada a prática de jogos de azar.

No interior do local, um homem foi surpreendido realizando apostas em máquina do tipo caça-níquel. Questionado, confirmou que utilizava o equipamento com frequência, sendo verificado ainda o descumprimento de medida cautelar judicial vigente em seu desfavor.