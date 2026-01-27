27 de janeiro de 2026
REPARO DE EMERGÊNCIA

Caminhão engolido pelo asfalto deixa bairros sem água em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Leandro Vaz
Incidente com caminhão atingiu uma galeria de águas pluviais
Incidente com caminhão atingiu uma galeria de águas pluviais

As fortes chuvas que atingiram São José dos Campos na última segunda-feira (26) provocaram uma grave erosão na avenida Felisbina de Souza Machado, resultando na queda de um caminhão em uma cratera na manhã desta terça-feira (27).

O incidente causou o rompimento de uma galeria de águas pluviais e afetou diretamente a rede de distribuição da Sabesp sob a via no bairro Jardim Imperial.

Devido à necessidade de reparos e manutenção emergencial na tubulação, a Sabesp afirmou por meio de nota que interrompeu temporariamente a passagem de água na região.

A medida pode causar intermitência no fornecimento de água nos bairros Jardim Imperial, Jardim Colonial e Santa Edwiges ao longo desta terça-feira.

A companhia recomenda que os moradores utilizem o volume das caixas-d’água de forma consciente até que o sistema seja normalizado.

Para registrar ocorrências ou solicitações, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone gratuito 0800 055 0195, pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou através da Agência Virtual no site oficial da Sabesp.

