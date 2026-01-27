As fortes chuvas que atingiram São José dos Campos na última segunda-feira (26) provocaram uma grave erosão na avenida Felisbina de Souza Machado, resultando na queda de um caminhão em uma cratera na manhã desta terça-feira (27).
O incidente causou o rompimento de uma galeria de águas pluviais e afetou diretamente a rede de distribuição da Sabesp sob a via no bairro Jardim Imperial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Devido à necessidade de reparos e manutenção emergencial na tubulação, a Sabesp afirmou por meio de nota que interrompeu temporariamente a passagem de água na região.
A medida pode causar intermitência no fornecimento de água nos bairros Jardim Imperial, Jardim Colonial e Santa Edwiges ao longo desta terça-feira.
A companhia recomenda que os moradores utilizem o volume das caixas-d’água de forma consciente até que o sistema seja normalizado.
Para registrar ocorrências ou solicitações, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone gratuito 0800 055 0195, pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou através da Agência Virtual no site oficial da Sabesp.