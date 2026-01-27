As fortes chuvas que atingiram São José dos Campos na última segunda-feira (26) provocaram uma grave erosão na avenida Felisbina de Souza Machado, resultando na queda de um caminhão em uma cratera na manhã desta terça-feira (27).

O incidente causou o rompimento de uma galeria de águas pluviais e afetou diretamente a rede de distribuição da Sabesp sob a via no bairro Jardim Imperial.

