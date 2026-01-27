O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres) emitiram alertas de risco para chuvas intensas na região do Vale do Paraíba nesta terça-feira (27), mantendo a área sob atenção devido aos solos encharcados e à continuidade das precipitações.

O Cemaden classificou como moderada a possibilidade de inundações nos municípios banhados pelo Rio Paraitinga e seus afluentes, uma vez que o nível dos rios subiu consideravelmente após os altos acumulados de chuva dos últimos dias.

