O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres) emitiram alertas de risco para chuvas intensas na região do Vale do Paraíba nesta terça-feira (27), mantendo a área sob atenção devido aos solos encharcados e à continuidade das precipitações.
O Cemaden classificou como moderada a possibilidade de inundações nos municípios banhados pelo Rio Paraitinga e seus afluentes, uma vez que o nível dos rios subiu consideravelmente após os altos acumulados de chuva dos últimos dias.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Existe risco real de transbordamentos em áreas ribeirinhas e zonas baixas próximas aos cursos d'água.
As chuvas devem permanecer de acordo com o aviso de perigo potencial do Inmet, que prevê volume de precipitação entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir 50 mm ao longo do dia, acompanhado de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.
Embora o risco de corte de energia e queda de galhos seja considerado baixo, podem ocorrer alagamentos pontuais em locais com drenagem deficiente.
A Defesa Civil orienta que a população adote medidas preventivas, como evitar o abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.
Moradores de áreas próximas ao Rio Paraitinga devem monitorar a subida do nível da água e, em caso de emergência, entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.