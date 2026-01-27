As chuvas que atingiram São José dos Campos entre a tarde e a noite de segunda-feira (26) causaram quedas de árvores, deslizamentos de terra e danos estruturais.

Um incidente envolveu um caminhão 'engolido' por uma cratera que se abriu na via por conta da umidade excessiva.

Há pontos de interdição nas vias da cidade e alerta para condições climáticas que podem causar mais transtornos.