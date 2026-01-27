As chuvas que atingiram São José dos Campos entre a tarde e a noite de segunda-feira (26) causaram quedas de árvores, deslizamentos de terra e danos estruturais.
Um incidente envolveu um caminhão 'engolido' por uma cratera que se abriu na via por conta da umidade excessiva.
Há pontos de interdição nas vias da cidade e alerta para condições climáticas que podem causar mais transtornos.
Incidente
Na manhã desta terça-feira (27), o trânsito apresenta interdições após um caminhão cair em um buraco aberto na Rua Felisbina de Sousa Machado, no Jardim Imperial.
O incidente ocorreu após o registro de 45 mm de chuva, que levou o solo a ceder.
Equipes da Defesa Civil, Manutenção da Cidade e Mobilidade Urbana realizam a avaliação técnica do local, enquanto a Sabesp trabalha no reparo da tubulação.
A via permanece parcialmente interditada.
Interdições viárias
A precipitação, acompanhada de granizo e ventos de 40 km/h, motivou intervenções nos seguintes pontos:
- São Francisco Xavier: Deslizamentos de terra em estradas da região exigiram a atuação de equipes para a desobstrução das vias e restabelecimento da circulação.
- Via Oeste e Urbanova: Quedas de árvores na Via Oeste (próximo à Unip) e de árvore e poste na Avenida Linneu de Moura afetaram o fluxo de veículos.
- Anel Viário: Uma árvore caiu de um barranco na alça de acesso da Avenida Florestan Fernandes para a Rua Heitor Villa-Lobos, no sentido sul.
Monitoramento
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém aviso de perigo potencial, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h (ou 50 mm/dia) e ventos de 40 a 60 km/h para esta terça-feira.
A Defesa Civil orienta que a população adote medidas preventivas, como evitar o abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.