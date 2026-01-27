27 de janeiro de 2026
INTERDIÇÕES VIÁRIAS

Temporal causa erosão que engole caminhão e interdita vias em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Leandro Vaz
Um caminhão caiu em um buraco aberto na Rua Felisbina de Sousa Machado, no Jardim Imperial
Um caminhão caiu em um buraco aberto na Rua Felisbina de Sousa Machado, no Jardim Imperial

As chuvas que atingiram São José dos Campos entre a tarde e a noite de segunda-feira (26) causaram quedas de árvores, deslizamentos de terra e danos estruturais.

Um incidente envolveu um caminhão 'engolido' por uma cratera que se abriu na via por conta da umidade excessiva.

Há pontos de interdição nas vias da cidade e alerta para condições climáticas que podem causar mais transtornos.

Incidente

Na manhã desta terça-feira (27), o trânsito apresenta interdições após um caminhão cair em um buraco aberto na Rua Felisbina de Sousa Machado, no Jardim Imperial.

O incidente ocorreu após o registro de 45 mm de chuva, que levou o solo a ceder.

Equipes da Defesa Civil, Manutenção da Cidade e Mobilidade Urbana realizam a avaliação técnica do local, enquanto a Sabesp trabalha no reparo da tubulação.

A via permanece parcialmente interditada.

Interdições viárias

A precipitação, acompanhada de granizo e ventos de 40 km/h, motivou intervenções nos seguintes pontos:

  • São Francisco Xavier: Deslizamentos de terra em estradas da região exigiram a atuação de equipes para a desobstrução das vias e restabelecimento da circulação.
  • Via Oeste e Urbanova: Quedas de árvores na Via Oeste (próximo à Unip) e de árvore e poste na Avenida Linneu de Moura afetaram o fluxo de veículos.
  • Anel Viário: Uma árvore caiu de um barranco na alça de acesso da Avenida Florestan Fernandes para a Rua Heitor Villa-Lobos, no sentido sul.

Monitoramento 

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém aviso de perigo potencial, com previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h (ou 50 mm/dia) e ventos de 40 a 60 km/h para esta terça-feira.

A Defesa Civil orienta que a população adote medidas preventivas, como evitar o abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

