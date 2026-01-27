Um caminhão foi engolido por uma cratera em São José dos Campos na manhã desta terça-feira (27). A ocorrência foi registrada por volta das 8h, no cruzamento das ruas Roberto Baranoy e Felisbina de Souza Machado, bairro Jardim Imperial, zona sul da cidade.

O caminhão estava carrega com cerca de 10 toneladas de blocos e seguia de Taubaté para Igaratá. Antes de ser engolido pela cratera, parte da carga havia sido retirada do compartimento de carga.