Um mistério em Jacareí: um homem de 26 anos foi localizado com ferimentos em uma área de mata no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, foi socorrido pelo Samu e morreu na Santa Casa da cidade. A Polícia Civil apura o que aconteceu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O mistério começou na noite dessa segunda-feira (26), quando familiares relataram que o rapaz estava com comportamento alterado, aparentando confusão mental e dizendo “ver Jesus”. Em seguida, ele saiu levando o filho menor, o que mobilizou moradores do bairro Boa Vista e levou a uma série de buscas.