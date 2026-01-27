Um mistério em Jacareí: um homem de 26 anos foi localizado com ferimentos em uma área de mata no Jardim Santo Antônio da Boa Vista, foi socorrido pelo Samu e morreu na Santa Casa da cidade. A Polícia Civil apura o que aconteceu.
O mistério começou na noite dessa segunda-feira (26), quando familiares relataram que o rapaz estava com comportamento alterado, aparentando confusão mental e dizendo “ver Jesus”. Em seguida, ele saiu levando o filho menor, o que mobilizou moradores do bairro Boa Vista e levou a uma série de buscas.
De acordo com o relato registrado pela Polícia Civil, a família ficou preocupada quando o jovem deixou a residência levando a criança. Populares conseguiram retirar o menor da companhia do pai e a criança foi encaminhada para atendimento médico com lesões aparentes no rosto — e, segundo a informação repassada à polícia, ficou hospitalizada, fora de risco.
Na sequência, moradores ajudaram nas buscas até que o jovem foi encontrado em uma área de mata nas proximidades de conjuntos habitacionais do bairro Boa Vista, em Jacareí. Ele apresentava lesões visíveis e sinais de desorientação, segundo o relato. A origem dos ferimentos ainda é uma das principais dúvidas do Mistério em Jacareí.
O registro policial aponta que o jovem foi localizado em uma área de mata na rua Cynthia do Amaral Campos Silva, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Uma ambulância foi acionada e ele foi resgatado e levado ao hospital. Mais tarde, a morte foi confirmada na Santa Casa de Jacareí.
O óbito foi atestado como “causa externa”, com “causa provável” de politraumatismo. O caso foi registrado e encaminhado para investigação na circunscrição policial de Jacareí.
Até o momento, não há confirmação pública se os ferimentos ocorreram por queda, agressões por terceiros ou outro motivo. O declarante informou que não presenciou o que aconteceu dentro da mata e que não soube apontar possíveis autores.Moradores teriam relatado que o jovem corria pelo local em estado de desorientação, vestindo apenas roupas íntimas, o que pode ter motivado intervenção de populares — ponto que também será analisado na apuração do mistério em Jacareí.