Um motociclista de 22 anos ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus em São José dos Campos.

A colisão aconteceu na manhã de segunda-feira (26), por volta das 10h45, na Rua Obertal Pereira Alves, no bairro Santa Lúcia.

