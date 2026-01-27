27 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Colisão entre moto e ônibus deixa jovem ferido no Santa Lúcia

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Equipe de resgate conduziu a vítima para atendimento hospitalar
Equipe de resgate conduziu a vítima para atendimento hospitalar

Um motociclista de 22 anos ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus em São José dos Campos.

A colisão aconteceu na manhã de segunda-feira (26), por volta das 10h45, na Rua Obertal Pereira Alves, no bairro Santa Lúcia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento e no local, encontrou a vítima consciente e orientada.

O jovem apresentava lesões nos membros inferiores e na região do dorso.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi conduzida pela Unidade de Resgate ao Hospital Municipal da Vila Industrial.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente ou as causas do acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários