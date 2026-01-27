Um motociclista de 22 anos ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus em São José dos Campos.
A colisão aconteceu na manhã de segunda-feira (26), por volta das 10h45, na Rua Obertal Pereira Alves, no bairro Santa Lúcia.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento e no local, encontrou a vítima consciente e orientada.
O jovem apresentava lesões nos membros inferiores e na região do dorso.
Após os primeiros atendimentos, a vítima foi conduzida pela Unidade de Resgate ao Hospital Municipal da Vila Industrial.
Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente ou as causas do acidente.