27 de janeiro de 2026
COMBATE AO TRÁFICO

PM apreende 23 kg de maconha, arma e prende suspeito em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela PM em São José dos Campos
Drogas apreendidas pela PM em São José dos Campos

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu arma e 23 quilos de maconha durante operação no Jardim Ismênia, nessa segunda-feira (26).

A prisão foi realizada por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em uma oficina.

Foram apreendidos um revólver Taurus calibre .32; dez munições calibre .32, nove tijolos de maconha, quatro tijolos de dry, dois sacos de maconha, duas balanças de precisão, uma faca, um rolo de papel filme e um aparelho celular. A maconha pesou 25,130 kg.

A ocorrência foi conduzida à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde o criminoso permaneceu à disposição da Justiça.

