A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu arma e 23 quilos de maconha durante operação no Jardim Ismênia, nessa segunda-feira (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão foi realizada por policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em uma oficina.