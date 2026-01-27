Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (25), no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí, sob acusação de receptação e adulteração de sinal identificador.

O suspeito conduzia uma motocicleta furtada em São José dos Campos e utilizava uma placa falsa no momento da abordagem.

A prisão foi efetuada por policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento de rotina.