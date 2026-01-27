Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (25), no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí, sob acusação de receptação e adulteração de sinal identificador.
O suspeito conduzia uma motocicleta furtada em São José dos Campos e utilizava uma placa falsa no momento da abordagem.
A prisão foi efetuada por policiais do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento de rotina.
Os policiais avistaram uma motocicleta Honda Pop 110 branca com uma placa que não correspondia ao modelo. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga por diversas ruas do bairro.
Houve uma breve perseguição, mas o suspeito foi alcançado.
Durante identificação veicular por meio do número do chassi, a equipe constatou que a motocicleta era produto de crime, tendo sido furtada em novembro de 2025, na cidade de São José dos Campos.
O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Jacareí, onde a ocorrência foi registrada.
Ele permanece preso e à disposição da Justiça.
O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia.