Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça por uso de documentos falsos, receptação e adulteração veicular, foi preso em São José dos Campos por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

A abordagem foi realizada na segunda-feira (26), por volta das 12h15, no bairro Bosque dos Eucaliptos.

