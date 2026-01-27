27 de janeiro de 2026
SJC: Baep prende condenado por 3 crimes no Bosque dos Eucaliptos

Por Da redação | São José dos Campos
Um homem de  30 anos, procurado pela Justiça por uso de documentos falsos, receptação e adulteração veicular, foi preso em São José dos Campos por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

A abordagem foi realizada na segunda-feira (26), por volta das 12h15, no bairro Bosque dos Eucaliptos.

Em consulta ao aplicativo Muralha Paulista e com auxílio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a equipe constatou um mandado de prisão em desfavor do suspeito pelos crimes de:

  • receptação (previsto no Art. 180 do Código Penal Brasileiro) 
  • adulteração de sinal identificador veicular (previsto no Art. 311  do Código Penal Brasileiro)
  • uso de documento falso (previsto Art. 304 do Código Penal Brasileiro) 

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

