Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça por uso de documentos falsos, receptação e adulteração veicular, foi preso em São José dos Campos por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
A abordagem foi realizada na segunda-feira (26), por volta das 12h15, no bairro Bosque dos Eucaliptos.
Em consulta ao aplicativo Muralha Paulista e com auxílio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), a equipe constatou um mandado de prisão em desfavor do suspeito pelos crimes de:
- receptação (previsto no Art. 180 do Código Penal Brasileiro)
- adulteração de sinal identificador veicular (previsto no Art. 311 do Código Penal Brasileiro)
- uso de documento falso (previsto Art. 304 do Código Penal Brasileiro)
Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.