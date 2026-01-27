Um homem foi preso e drogas apreendidas durante operação policial no bairro Umuarama, em Ubatuba, na segunda-feira (26). Ele confessou o crime e indicou o local onde guardava o material para venda.

Ocorrência

Em patrulhamento no local, já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito que passou a alertar terceiros ao perceber a presença da viatura e tentou se deslocar para a outra via.