Um homem foi preso e drogas apreendidas durante operação policial no bairro Umuarama, em Ubatuba, na segunda-feira (26). Ele confessou o crime e indicou o local onde guardava o material para venda.
Ocorrência
Em patrulhamento no local, já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito que passou a alertar terceiros ao perceber a presença da viatura e tentou se deslocar para a outra via.
Foi realizada a abordagem e ele confessou que atuava comercializando drogas e indicou o local, num terreno próximo.
Apreensões e prisão
No local, havia uma sacola com 254 porções, sendo:
- 84 porções de crack,
- 50 pinos de cocaína e
- 20 porções de maconha.
As drogas foram localizadas escondidas atrás de um tapume e apreendidas.
Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e levado ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.
Por conta do risco de fuga, precisou ser algemado.