FLAGRANTE

Tráfico no Umuarama: suspeito confessa e indica local das drogas

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Apreensões durante prisão no Umuarama, em Ubatuba
Um homem foi preso e drogas apreendidas durante operação policial no bairro Umuarama, em Ubatuba, na segunda-feira (26). Ele confessou o crime e indicou o local onde guardava o material para venda.

Ocorrência

Em patrulhamento no local, já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito que passou a alertar terceiros ao perceber a presença da viatura e tentou se deslocar para a outra via.

Foi realizada a abordagem e ele confessou que atuava comercializando drogas e indicou o local, num terreno próximo.

Apreensões e prisão

No local, havia uma sacola com 254 porções, sendo:

  • 84 porções de crack,
  • 50 pinos de cocaína e
  • 20 porções de maconha.

As drogas foram localizadas escondidas atrás de um tapume e apreendidas.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e levado ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Por conta do risco de fuga, precisou ser algemado. 

