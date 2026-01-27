Um homem procurado pela Justiça por cometer maus-tratos a animais foi identificado e preso por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos.

A prisão ocorreu no domingo (25), durante patrulhamento da Operação Impacto Letalidade pela rua Audemo Veneziani.

