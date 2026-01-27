27 de janeiro de 2026
CRIME AMBIENTAL

CRIME AMBIENTAL

Polícia localiza e prende agressor de animais foragido em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por cometer maus-tratos a animais foi identificado e preso por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos.

A prisão ocorreu no domingo (25), durante patrulhamento da Operação Impacto Letalidade pela rua Audemo Veneziani.

O suspeito foi visto nas proximidades de um estabelecimento comercial. Durante a abordagem, constatou-se que era foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto pelo artigo 32 da Lei nº 9.605/98, que trata de crimes ambientais e se refere a maus-tratos a animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Diante dos fatos, o criminoso foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

