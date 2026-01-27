Um homem de 46 anos morreu após sofrer um mal súbito durante passeio de escuna em Ilhabela, no Litoral Norte. O caso aconteceu na região da Praia do Jabaquara, na tarde de domingo (25), e foi registrado pela Polícia Civil como “morte suspeita”.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Rony Almeida dos Santos. Conforme o relato preliminar, ele participava de um passeio de escuna quando, em determinado momento, entrou no mar e passou a apresentar mal súbito, com perda de consciência. A vítima foi retirada da água por terceiros, com apoio de embarcação, e recebeu atendimento emergencial ainda no local.
Segundo o registro policial, após o resgate na Praia do Jabaquara, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e deram continuidade ao atendimento pré-hospitalar, com manobras de reanimação cardiopulmonar.
Em seguida, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Governador Mário Covas Jr., onde foram adotadas medidas avançadas de suporte à vida, incluindo intubação e múltiplos ciclos de reanimação. Mesmo assim, o óbito foi confirmado às 16h02, conforme registros médicos citados no boletim.
Ainda conforme a Polícia Civil, até o momento não há indícios de violência, agressão ou intervenção de terceiros. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e toxicológico, que deve apontar a causa da morte. O caso segue sujeito a diligências complementares, com oitivas de testemunhas e análise do laudo pericial.