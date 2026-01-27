27 de janeiro de 2026
MORTE EM ILHABELA

Adeus, Rony: homem morre após mal súbito em passeio de escuna

Por Jesse Nascimento | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem recebeu atendimento do GBMar, mas não sobreviveu (imagem ilustrativa)
Homem recebeu atendimento do GBMar, mas não sobreviveu (imagem ilustrativa)

Um homem de 46 anos morreu após sofrer um mal súbito durante passeio de escuna em Ilhabela, no Litoral Norte. O caso aconteceu na região da Praia do Jabaquara, na tarde de domingo (25), e foi registrado pela Polícia Civil como “morte suspeita”.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Rony Almeida dos Santos. Conforme o relato preliminar, ele participava de um passeio de escuna quando, em determinado momento, entrou no mar e passou a apresentar mal súbito, com perda de consciência. A vítima foi retirada da água por terceiros, com apoio de embarcação, e recebeu atendimento emergencial ainda no local.

Segundo o registro policial, após o resgate na Praia do Jabaquara, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e deram continuidade ao atendimento pré-hospitalar, com manobras de reanimação cardiopulmonar.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Governador Mário Covas Jr., onde foram adotadas medidas avançadas de suporte à vida, incluindo intubação e múltiplos ciclos de reanimação. Mesmo assim, o óbito foi confirmado às 16h02, conforme registros médicos citados no boletim.

Ainda conforme a Polícia Civil, até o momento não há indícios de violência, agressão ou intervenção de terceiros. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e toxicológico, que deve apontar a causa da morte. O caso segue sujeito a diligências complementares, com oitivas de testemunhas e análise do laudo pericial.

