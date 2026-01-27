Um homem de 46 anos morreu após sofrer um mal súbito durante passeio de escuna em Ilhabela, no Litoral Norte. O caso aconteceu na região da Praia do Jabaquara, na tarde de domingo (25), e foi registrado pela Polícia Civil como “morte suspeita”.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Rony Almeida dos Santos. Conforme o relato preliminar, ele participava de um passeio de escuna quando, em determinado momento, entrou no mar e passou a apresentar mal súbito, com perda de consciência. A vítima foi retirada da água por terceiros, com apoio de embarcação, e recebeu atendimento emergencial ainda no local.