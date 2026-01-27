27 de janeiro de 2026
FISCALIZAÇÃO

Contra crimes, força-tarefa fiscaliza adegas em cidades do Vale

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Fiscalização de adegas em Aparecida
Uma força-tarefa envolvendo a Polícia Militar, a GCM (Guarda Civil Municipal), a Fiscalização de Postura e a Vigilância Sanitária realizaram uma operação conjunta em adegas de Aparecida no final de semana.

A ação tem como foco combater o tráfico de drogas, venda de bebidas alcoólicas para menores, homicídios e perturbação do sossego.

Segundo os órgãos participantes, a fiscalização visa garantir mais segurança e ordem nos bairros, além de reforçar o cumprimento das leis municipais e estaduais.

Novas ações devem ocorrer nos próximos dias em cidades do Vale Histórico, região que concentra algumas das cidades com maior índice de homicídios do Vale do Paraíba.

