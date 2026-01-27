Uma força-tarefa envolvendo a Polícia Militar, a GCM (Guarda Civil Municipal), a Fiscalização de Postura e a Vigilância Sanitária realizaram uma operação conjunta em adegas de Aparecida no final de semana.

A ação tem como foco combater o tráfico de drogas, venda de bebidas alcoólicas para menores, homicídios e perturbação do sossego.