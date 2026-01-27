Uma força-tarefa envolvendo a Polícia Militar, a GCM (Guarda Civil Municipal), a Fiscalização de Postura e a Vigilância Sanitária realizaram uma operação conjunta em adegas de Aparecida no final de semana.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação tem como foco combater o tráfico de drogas, venda de bebidas alcoólicas para menores, homicídios e perturbação do sossego.
Segundo os órgãos participantes, a fiscalização visa garantir mais segurança e ordem nos bairros, além de reforçar o cumprimento das leis municipais e estaduais.
Novas ações devem ocorrer nos próximos dias em cidades do Vale Histórico, região que concentra algumas das cidades com maior índice de homicídios do Vale do Paraíba.