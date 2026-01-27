Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi presa em São José dos Campos, ao ocupar um automóvel que transitava pela rua Eugênio Bonadio, na região central da cidade.

Policiais militares da Força Tática do 1º BPM (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a área na segunda-feira (26). Ao avistarem o veículo com dois ocupantes, deram ordem de parada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp