A Embraer e a Adani Defence & Aerospace, uma das líderes do setor aeroespacial indiano e a principal companhia do Grupo Adani, assinaram um memorando de entendimento para desenvolver na Índia um ecossistema integrado de aeronaves com foco na aviação comercial regional. As companhias planejam cooperar na fabricação de aviões, na cadeia de suprimentos, nos serviços de pós?venda e no treinamento de pilotos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A parceria tem como objetivo instalar uma unidade de produção de aeronaves na Índia e ampliar, de forma gradual, o conteúdo produzido localmente, apoiando o programa de aeronaves de transporte regional. A iniciativa também se alinha aos programas Aatmanirbhar Bharat (Índia Autossuficiente), que busca fortalecer a capacidade industrial no país, e ao UDAN — política nacional dedicada à ampliação da conectividade aérea regional.
“A Índia é um mercado fundamental para a Embraer, e esta parceria reúne nossa experiência no setor aeronáutico às sólidas capacidades industriais da Adani e ao seu compromisso com o desenvolvimento da indústria local”, afirma Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. “Juntos, avaliaremos as soluções mais viáveis, avançadas e eficientes para apoiar o desenvolvimento do programa RTA na Índia e os próximos passos para sua implementação.”
A parceria se apoiará na ampla experiência da Embraer em engenharia e fabricação de aeronaves, somada à presença da Adani em toda a cadeia de valor da aviação, incluindo infraestrutura aeroportuária, produção aeroespacial, serviços de MRO e treinamento de pilotos.
“A aviação regional é essencial para o crescimento econômico. Com a ampliação da conectividade aérea em metrópoles regionais e cidades do interior do país, a criação de uma estrutura robusta para a aviação regional tornouse ainda mais necessária na Índia”, afirma Jeet Adani, diretor da Adani Defence & Aerospace. “Essa parceria também reforçará as relações estratégicas entre Índia e Brasil, unindo capacidades complementares dos dois países.”
O ecossistema proposto tem como objetivo atender à demanda doméstica e gerar um número significativo de empregos diretos e indiretos nas áreas de engenharia, fabricação, logística e serviços de suporte.
“Estamos contribuindo para estruturar o futuro da aviação regional na Índia — um movimento decisivo para impulsionar a capacidade industrial do país, reduzir desigualdades entre regiões, criar empregos altamente qualificados e fortalecer a posição da Índia no cenário aeroespacial global”, afirma Ashish Rajvanshi, presidente e CEO da Adani Defence & Aerospace.
A Embraer tem uma presença consolidada e em expansão na Índia, onde quase 50 aeronaves da companhia — distribuídas em 11 modelos — operam na aviação comercial, de defesa e executiva. Na Força Aérea Indiana, destacam?se o Legacy 600 e o ‘Netra’ AEW&C, desenvolvido a partir da plataforma ERJ145. Já a Star Air conta com uma frota de 13 aeronaves, composta pelos jatos E175 e ERJ145.
A Adani Defence & Aerospace é a maior companhia privada integrada de defesa e aeroespacial da Índia, desenvolvendo capacidades críticas nos domínios terrestre, aéreo e marítimo. A empresa também promove a fabricação local de aeronaves e Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), em alinhamento com as prioridades de segurança da Índia e com as demandas internacionais.
Com o mais amplo ecossistema de MRO do país e uma plataforma de treinamento de pilotos em rápida expansão, a Adani Defence & Aerospace fortalece toda a cadeia de valor da aviação indiana. Seu portfólio diversificado abrange aeronaves, VANTs, aviônicos, armas e munições, além de soluções de serviços e suporte, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de capacidades de longo prazo e a busca pela autossuficiência do país.