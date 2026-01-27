A Embraer e a Adani Defence & Aerospace, uma das líderes do setor aeroespacial indiano e a principal companhia do Grupo Adani, assinaram um memorando de entendimento para desenvolver na Índia um ecossistema integrado de aeronaves com foco na aviação comercial regional. As companhias planejam cooperar na fabricação de aviões, na cadeia de suprimentos, nos serviços de pós?venda e no treinamento de pilotos.

A parceria tem como objetivo instalar uma unidade de produção de aeronaves na Índia e ampliar, de forma gradual, o conteúdo produzido localmente, apoiando o programa de aeronaves de transporte regional. A iniciativa também se alinha aos programas Aatmanirbhar Bharat (Índia Autossuficiente), que busca fortalecer a capacidade industrial no país, e ao UDAN — política nacional dedicada à ampliação da conectividade aérea regional.