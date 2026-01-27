Policiais Militares do Comando de Força Patrulha do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas e apreenderam com ele 90 porções de entorpecentes durante patrulhamento no bairro Novo Horizonte, zona leste de São José dos Campos.

Ele foi preso em flagrante na segunda-feira (26) após tentar fugir entrando numa sorveteria do bairro.

