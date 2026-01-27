Policiais Militares do Comando de Força Patrulha do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas e apreenderam com ele 90 porções de entorpecentes durante patrulhamento no bairro Novo Horizonte, zona leste de São José dos Campos.
Ele foi preso em flagrante na segunda-feira (26) após tentar fugir entrando numa sorveteria do bairro.
A equipe recebeu uma denúncia de que um suspeito estaria praticando tráfico na Praça Primeiro de Maio.
No local, identificou o homem com as características informadas. Ao perceber a presença da polícia, ele entrou na sorveteria, mas foi abordado.
Durante uma breve entrevista, ele confessou o crime. Com ele, foram apreendidos:
- 27 eppendorfs de maconha
- 27 pedras de crack
- 13 eppendorfs cocaina
- 12 papelotes de maconha
- seis porções de haxixe
- cinco papelotes cocaina
Além dos entorpecentes, também foi apreendido R$ 212,05 em espécie.
Diante dos fatos, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.