27 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FLAGRANTE

SJC: Homem é preso com drogas após se esconder em sorveteria

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões no bairro Novo Horizonte
Apreensões no bairro Novo Horizonte

Policiais Militares do Comando de Força Patrulha do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas e apreenderam com ele 90 porções de entorpecentes durante patrulhamento no bairro Novo Horizonte, zona leste de São José dos Campos.

Ele foi preso em flagrante na segunda-feira (26) após tentar fugir entrando numa sorveteria do bairro.

A  equipe recebeu uma denúncia de que um suspeito estaria praticando tráfico na Praça Primeiro de Maio.

No local, identificou o homem com as características informadas. Ao perceber a presença da polícia, ele entrou na sorveteria, mas foi abordado.

Durante uma breve entrevista, ele confessou o crime. Com ele, foram apreendidos:

  • 27 eppendorfs de maconha
  • 27 pedras de crack
  • 13 eppendorfs cocaina
  • 12 papelotes de maconha
  • seis porções de haxixe
  • cinco papelotes cocaina 

Além dos entorpecentes, também foi apreendido R$ 212,05 em espécie.
Diante dos fatos, ele  permaneceu preso e à disposição da Justiça.

