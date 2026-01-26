A chuva de forte intensidade registrada em São José dos Campos, acompanhada de granizo, provocou infiltração na área da recepção do Pronto Atendimento do Hospital de Clínicas Sul, na noite desta segunda-feira (26). Segundo a administração da unidade, o volume de água superou a capacidade de escoamento do local.
Diante da situação, os pacientes que aguardavam atendimento foram rapidamente direcionados para outros ambientes do hospital, onde seguem acomodados e assistidos. A instituição informou que não houve prejuízo à assistência nem registro de feridos.
No momento, a área da recepção permanece desocupada, como medida de segurança. A equipe do Hospital de Clínicas Sul segue mobilizada para garantir a continuidade do atendimento com qualidade e segurança.
A administração informou ainda que equipes da HMTJ e da Urbam devem realizar, nesta terça-feira (27), uma avaliação técnica no local para identificar as causas do problema e adotar as providências necessárias.
O hospital segue monitorando a situação e afirma que todas as medidas estão sendo tomadas para minimizar os impactos e assegurar o pleno funcionamento dos serviços.