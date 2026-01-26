A chuva de forte intensidade registrada em São José dos Campos, acompanhada de granizo, provocou infiltração na área da recepção do Pronto Atendimento do Hospital de Clínicas Sul, na noite desta segunda-feira (26). Segundo a administração da unidade, o volume de água superou a capacidade de escoamento do local.

Diante da situação, os pacientes que aguardavam atendimento foram rapidamente direcionados para outros ambientes do hospital, onde seguem acomodados e assistidos. A instituição informou que não houve prejuízo à assistência nem registro de feridos.