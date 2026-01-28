Ana de Oliveira das Neves morreu nesta última sexta-feira (23), aos 92 anos, em Jacareí. E o sepultamento, com a cerimônia de despedida, aconteceu no último sábado (24) à tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Agora, dona Ana ficará lembrada por uma pessoa sempre alegre, doce e gentil. Apesar da tristeza e do luto, deixou muitas lições de vida.