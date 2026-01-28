Ana de Oliveira das Neves morreu nesta última sexta-feira (23), aos 92 anos, em Jacareí. E o sepultamento, com a cerimônia de despedida, aconteceu no último sábado (24) à tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Agora, dona Ana ficará lembrada por uma pessoa sempre alegre, doce e gentil. Apesar da tristeza e do luto, deixou muitas lições de vida.
Nas redes sociais, ela recebeu diversas homenagens, como da amiga Maria Teixeira. "Dona Ana, uma grande mulher, tive o prazer de conhece lá a mas de trinta anos, quando eu trabalhava ela sempre ia no mercado e ficava conversando comigo, vá em paz dona Ana, meus sentimentos a toda família e amigos, que Deus dê o conforto a todos vcs aí", escreveu.
Arminda Macedo destacou a alegria sempre presente nela. "Vá em paz dona Ana, com esse sorriso encantador, muita força para a família e amigos nesse momento tão difícil, um forte abraço", disse.