Uma mulher de 22 anos foi presa após confessar o assassinato do próprio pai. Segundo a Polícia Civil, o crime envolveu disparos de arma de fogo e golpes de faca, e o caso segue sob investigação.

O crime ocorreu na Paraíba. Em entrevista a um blog de notícias, a jovem admitiu a autoria e relatou detalhes do ocorrido. Ela afirmou que o pai seria “um estuprador” e disse que essa teria sido a motivação para o homicídio.