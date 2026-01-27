27 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Menina de 22 anos mata o pai e confessa assassinato

Por Da Redação | Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Menina de 22 anos mata o pai e confessa assassinato
Menina de 22 anos mata o pai e confessa assassinato

Uma mulher de 22 anos foi presa após confessar o assassinato do próprio pai. Segundo a Polícia Civil, o crime envolveu disparos de arma de fogo e golpes de faca, e o caso segue sob investigação.

O crime ocorreu na Paraíba. Em entrevista a um blog de notícias, a jovem admitiu a autoria e relatou detalhes do ocorrido. Ela afirmou que o pai seria “um estuprador” e disse que essa teria sido a motivação para o homicídio.

As autoridades informaram que a prisão foi realizada após a confissão. A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e trabalha para esclarecer todos os fatos relacionados ao caso.

