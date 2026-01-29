Uma empresária de 34 anos foi morta após tentar se afastar do ex-marido, segundo relato de familiares. O crime é investigado como feminicídio, e o caso causou comoção entre parentes e pessoas próximas à vítima.

A vítima foi identificada como Bárbara Denise Folha de Oliveira. O assassinato ocorreu em São Vicente, na Baixada Santista. O principal suspeito é o ex-marido, Manoel Ferro de Melo, de 38 anos.