FEMINICÍDIO

Discutiu com o marido e acabou morta depois

Por Da Redação | São Vicente (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Uma empresária de 34 anos foi morta após tentar se afastar do ex-marido, segundo relato de familiares. O crime é investigado como feminicídio, e o caso causou comoção entre parentes e pessoas próximas à vítima.

A vítima foi identificada como Bárbara Denise Folha de Oliveira. O assassinato ocorreu em São Vicente, na Baixada Santista. O principal suspeito é o ex-marido, Manoel Ferro de Melo, de 38 anos.

De acordo com familiares, o relacionamento era conturbado e marcado por discussões constantes. Eles afirmam que Bárbara vinha pedindo repetidamente para que o ex-companheiro deixasse o imóvel, na tentativa de encerrar a convivência.

O caso está sendo apurado pelas autoridades, que investigam as circunstâncias e a motivação do crime.

