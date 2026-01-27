Quatro estudantes de 12 anos estão sendo investigados por suspeita de planejar uma tentativa de envenenamento contra duas professoras. Segundo as apurações iniciais, a intenção seria evitar a ida para a recuperação escolar. O plano não foi executado e nenhuma pessoa ficou ferida.
O caso ocorreu no Colégio Estadual Edson de Souza Carneiro, no bairro de São Caetano, em Salvador. De acordo com a investigação, três meninas e um menino teriam combinado colocar veneno conhecido como “chumbinho” em balas e oferecer os doces às professoras de Matemática e Inglês.
Antes que qualquer ação fosse colocada em prática, outros alunos tomaram conhecimento da intenção e alertaram a direção da escola, que interveio imediatamente.
Em um áudio encaminhado a colegas, uma das professoras relatou o impacto ao saber do ocorrido e fez um alerta sobre cuidados no ambiente escolar. “Eu particularmente fiquei estarrecida, anestesiada. Falo para que vocês fiquem atentos, em alerta, e não aceitem nada dos alunos. Infelizmente, estamos vivendo assim”, disse.
Após a denúncia, a direção da unidade escolar se reuniu com os responsáveis pelos estudantes envolvidos e acionou profissionais da rede de proteção. Durante os esclarecimentos, os adolescentes teriam admitido a intenção, embora nenhuma substância tenha sido utilizada.
O caso foi registrado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), que investiga as circunstâncias e possíveis responsabilidades, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Em nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia informou que a gestão escolar promoveu reuniões com as famílias e com equipes multidisciplinares de saúde, oferecendo apoio psicológico e acompanhamento à comunidade escolar. A pasta afirmou ainda que segue monitorando a situação e reforçando ações de orientação e prevenção nas unidades de ensino.
Com informações do portal CM7