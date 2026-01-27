Quatro estudantes de 12 anos estão sendo investigados por suspeita de planejar uma tentativa de envenenamento contra duas professoras. Segundo as apurações iniciais, a intenção seria evitar a ida para a recuperação escolar. O plano não foi executado e nenhuma pessoa ficou ferida.

O caso ocorreu no Colégio Estadual Edson de Souza Carneiro, no bairro de São Caetano, em Salvador. De acordo com a investigação, três meninas e um menino teriam combinado colocar veneno conhecido como “chumbinho” em balas e oferecer os doces às professoras de Matemática e Inglês.