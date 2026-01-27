O corpo de uma mulher identificada como Rebecca foi encontrado no domingo (25), poucos dias após o último registro dela feito por câmeras de segurança. A principal suspeita é de que a morte tenha sido causada por hipotermia, segundo informações da polícia.
O último registro ocorreu às 11h37, quando Rebecca foi vista por uma câmera de monitoramento em uma área de bosque. No momento, a temperatura marcava 3 graus negativos, com sensação térmica de menos 13, conforme reportagem da emissora KWCH.
O corpo foi localizado a cerca de 275 metros do ponto onde ela havia sido vista pela última vez, coberto por uma espessa camada de neve.
De acordo com a polícia, as circunstâncias indicam que a vítima morreu em decorrência da exposição ao frio intenso. A causa oficial da morte será confirmada após a realização da autópsia.