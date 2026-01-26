26 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Rozalia marca encontro pelo whats, some e é achada sem vida

Por Da Redação | Araguaína (TO)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Rozalia
Rozalia

Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (5), e o corpo apresentava sinais de violência. A vítima estava desaparecida havia cinco dias, segundo familiares, e o caso passou a ser tratado como homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi localizado em um terreno baldio no setor Lago Sul, em Araguaína, abandonado em meio ao matagal, no cruzamento da Avenida do Comércio com a Rua Amarilis. A vítima foi identificada como Rozalia Gonçalves Pereira.

A Polícia Militar informou que foi acionada após um morador perceber um forte odor vindo da vegetação nos últimos dias. Ao notar a presença de urubus no local, o homem decidiu verificar a área e encontrou o corpo, acionando a PM.

No local, os policiais constataram que o corpo estava em avançado estado de decomposição e apresentava perfurações na região do tórax. A área foi isolada para preservação da cena do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, Rozalia havia saído de casa para um encontro com um homem que conheceu pelas redes sociais. A enteada relatou à polícia que chegou a alertar a madrasta sobre os riscos de se encontrar com alguém desconhecido.

Sem conseguir contato, a família registrou o desaparecimento na delegacia. A identificação do corpo foi confirmada por parentes.

A Polícia Técnico-Científica e a Polícia Civil realizaram a perícia e a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil de Araguaína, que apura autoria e motivação do crime. Rozalia deixou seis filhos, sendo cinco menores de idade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários