Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (5), e o corpo apresentava sinais de violência. A vítima estava desaparecida havia cinco dias, segundo familiares, e o caso passou a ser tratado como homicídio.

O corpo foi localizado em um terreno baldio no setor Lago Sul, em Araguaína, abandonado em meio ao matagal, no cruzamento da Avenida do Comércio com a Rua Amarilis. A vítima foi identificada como Rozalia Gonçalves Pereira.